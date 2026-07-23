Работещи в държавното дружество "Бул Био" протестират заради загубите му, блокираха за кратко движението по бул. "Янко Сакъзов" в София

Служители на държавното дружество "Бул Био" излязоха на протест заради ниските финансови резултати на дружеството, загубите на които работи то, както и липсата на яснота за бъдещето му. Това каза пред медиите Мария Радивоева, служител в "Бул Био" и ръководител на синдикалната секция на КТ "Подкрепа" към дружеството. По думите ѝ "Бул Био" в последните няколко години работи на печалба до 2025 г., когато загубата възлиза на 832 хил. лева.

Протестиращите блокираха за кратко движението на столичния бул. "Янко Сакъзов" пред Националния център по заразни и паразитни болести, като пропускаха само линейки, полицейски коли и трамваи.

Протестът ще продължава докато не бъде сменено ръководството на "Бул Био" и не бъдат поети отговорности, каза още Радивоева. От 2023 г. сигнализираме, че това, което се случва в дружеството, ще го доведе до финансова загуба, която вече е факт. Протестираме срещу порочната практика на управлението на ръководството, извършват се строително-ремонтни дейности, които не отговарят на никакви изисквания, добави тя. И днес напускат двама от колегите, безкрайно сме демотивирани, търпението ни е изчерпано до краен предел, коментира Мария Радивоева. По думите ѝ в предварителния отчет и в доклад за 2025 г., публикувани на сайта на Агенцията за публичните предприятия, е посочено, че директорът на "Бул Био" и членовете на Съвета на директорите на дружеството общо са получили над 400 хил. лв. за заплати.

Тук сме, за да изразим притеснението си от финансовото състояние на дружеството, което през 2021 г. имаше 8 млн. лв. печалба, докато през миналата година приключихме с отрицателен финансов резултат. От Министерството на здравеопазването чухме, че са направени проверки, чиито резултати са представени на контролните органи и са предприети действия по оздравяване на дружеството, но досега ние такива оздравителни действия не сме усетили, а ръководството, което е докарало дружеството до това състояние, продължава да управлява, заяви тя.

Протестиращите изразиха притеснението си, че ремонт на нова лаборатория, която трябва да произвежда ваксина срещу туберкулоза, не е извършен качествено. При последната проверка на новата лаборатория, извършена от страна на Световната здравна организация (СЗО), са били констатирани редица несъответствия и в момента не сме сигурни дали тази лаборатория ще заработи и ще произвежда ваксина срещу туберкулоза. Техниката, която е монтирана в лабораторията, е морално остаряла и не отговаря на съвременните изисквания за добра производствена практика, каза Красимира Желева, служител в дружеството.

В "Бул Био", освен ваксина срещу туберкулоза, се произвеждат и други ваксини, както и противозмийски серум. Основен клиент за ваксината срещу туберкулоза е УНИЦЕФ, заяви тя. По думите ѝ заради ремонта на лабораторията има риск за производството на ваксината срещу туберкулоза.

Ако лабораторията не започне да работи, това е "петно" върху нас, няма да можем да изнасяме ваксина, тъй като Световната здравна организация има изключително строги правила и изисквания, коментираха протестиращите.

В момента се очаква писмото от проверката на СЗО за резултатите от проверката и препоръките за отстраняване на забележки, каза още Желева. Новата производствена линия трябваше вече да бъде пусната, но това го очакваме в последните три-четири години, но ние алармираме, че вероятно това няма да се случи.

На въпрос дали има риск от спиране на производството на ваксината срещу туберкулоза протестиращите казаха, че на този въпрос трябва да отговори ръководството на дружеството и че служителите не получават такава информация.

На година срещу туберкулоза се ваксинират 32 милиона деца в света, като ние сме единствената лаборатория в България, произвеждаща тази ваксина, а в света сме втората или третата лаборатория, като качество на производство и разпространение на ваксината, каза Светозар Спасов, биолог в лабораторията "БЦЖ". По думите му ежегодно "Бул Био" изнася около 2 млн. ампули с ваксина срещу туберкулоза, като от една ампула се ваксинират 10 деца.

В "Бул Био" работят повече от 400 човека, но има хора, които се страхуват да протестират, посочи Спасов. По думите му от дружеството напускат хора, а трудно се назначават нови заради ниското заплащане. Ръководството на дружеството не търси контакт с нас, а в последните години има пълно абдикиране от страна на управлението.

Очакваме министърът на здравеопазването Катя Ивкова да вземе решение, тъй като в последните месеци се говори за трансфер на ваксината към Турция, което означава технологията за производство на ваксината срещу туберкулоза и на ваксината срещу дифтерия и тетанус да се продаде на Турция, заяви той.

През юни пред журналисти министър Ивкова каза, че "Бул Био“към 31 декември 2025 г. е на загуба от 572 хил. лв., при условие, че през 2024 г. е реализирало печалба близо 46 хил. лв.