За втори път полицаи в Монтанско установиха 15-годишен да шофира лек автомобил

За втори път в Монтанско момче на 15 години е било установено да шофира автомобил. Проверката е направена към 18:28 часа снощи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. Установено е, че автомобилът не е регистриран.

Служители от полицейския участък в Медковец са спрели непълнолетния шофьор на „Фолксваген Голф“ в село Сливовик, община Медковец. След като се изяснило, че той е неправоспособен, полицаите го отвели в участъка заедно с 32-годишната му майка, която е собственик на автомобила. На майката са съставени два акта, тъй като е предоставила управлението на нерегистрирана кола на непълнолетен.

По случая тече разследване по член 345 от Наказателния кодекс.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че преди месец същото 15-годишно момче е било установено да шофира същия автомобил, при което табелите на колата са били свалени заради направеното нарушение. Трябвало е колата да бъде регистрирана отново, а непълнолетният да не сяда повече зад волана, тъй като по закон никой не може да шофира лек или товарен автомобил преди навършване на 18 години.