Общинският съвет в Иваново отпусна 15 000 евро за спешен ремонт на храм „Свето Богоявление“ в село Пиргово. Предложението на кмета на общината Георги Миланов беше прието единодушно с 11 гласа „за“ по време на днешното заседание на Общинския съвет.

Според решението средствата ще бъдат осигурени от нецелевия преходен остатък по бюджета на Общината. Начинът за изразходването им ще бъде отчетен след приключване на ремонтните дейности от кмета пред Общинския съвет.

Председателят на Общинския съвет Мариян Драшков обясни пред БТА, че ремонтът е наложителен заради сериозни проблеми с влагата в сградата. „Църквата е много стара. Има проблем с влагата, а олтарът е започнал да се напуква и да гние“, каза Драшков.

По думите му олтарът трябва да се демонтира, за да бъдат обработени стените със специална влагоизолация. При обследването е установено, че под храма липсват бетон и изолация и той е бил изграден върху земна маса. Затова ще се наложи да се отлее нова бетонова основа и необходимата хидроизолация. Предвижда се още подмяна на дограмата и ремонт на бетонните настилки около църквата.

Драшков посочи още, че храмът има дълга история и по данни, с които разполага, е съществувал още през османския период. По време на Освободителната война той е бил ограбен и опожарен, след което е възстановен.

Според надпис на сградата тя е в съвременния си вид от 1879 година. По информация, публикувана на интернет страницата на Светия синод на Българската православна църква, историята на храм „Свето Богоявление“ в село Пиргово води началото си от 1812 година.