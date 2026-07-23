Окръжният съд в Сливен наложи година и девет месеца затвор на двама мъже, държали наркотици с цел разпространение

Окръжният съд в Сливен одобри споразумение, с което наложи на двама мъже с инициали Х. М. Н. и Р. С. М. наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година и девет месеца при първоначален строг режим, както и глоба от по 10 000 лева. Това съобщиха от съда.

Двамата са се признали за виновни, че на 27 ноември 2025 г., при условията на опасен рецидив и без разрешително, са държали с цел разпространение високорисково наркотично вещество – метамфетамин, както и прекурсори за производството му.

Съдът е приспаднал времето, през което обвиняемите са били задържани – от 27 ноември 2025 г. до привеждане на споразумението в изпълнение, и е потвърдил мерките им за неотклонение „задържане под стража“. Определението е окончателно.

БТА припомня, че през юни т.г. от областната администрация инициираха координирани действия на институциите за ограничаване на наркоразпространението, особено сред децата и младите хора.