Горещият климат в Аризона и усвояването на огромен обем информация са основните предизвикателства при обучението на българските пилоти за F-16

Горещият климат в Тусон, щата Аризона (САЩ), и усвояването на огромен обем информация са основните предизвикателства при обучението на българските пилоти за F-16. Това разказаха пред БТА пилотите капитан Светослав Ангелов и старши лейтенант Димитър Ташев. Двамата са в активната част от обучението си на изтребителя, като се очаква да се приберат в България през август и ноември.

Капитан Ангелов завършва Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ (ВВВУ) – Долна Митрополия през 2017 година. В България е летял на „Пилатус“ PC-9М и L-39ZA „Албатрос“. През 2018 г. се включва в едногодишна програма, финансирана от САЩ, за обучение на Т-6 в Кълъмбъс, Мисисипи. Натрупаният опит тогава за него на учебния самолет е 160 часа. През 2024 г. той се връща в САЩ за обучение на F-16. За разлика от колегите си, Ангелов започва директно обучение на Т-38. Той също е учебен самолет, но има възможност откъм авионика да се симулират бойни задачи, разказа пилотът. В авиобаза „Рандолф“ (Randolph Air Force Base) в Сан Антонио, Тексас, Ангелов преминава курса Introduction to Fighter Fundamentals (IFF), (Въведение в основите на изтребителната авиация). По време на обучението там пилотите се подготвят за преход към реални бойни изтребители.

Старши лейтенант Ташев завършва ВВВУ през 2021 г., като в България има опит отново на „Пилатус“ PC-9М и L-39ZA „Албатрос“. Три години по-късно пристига в САЩ, където обучението му започва с тримесечен курс по английски език в специализиран езиков център във военновъздушната база „Лакланд“ (Lackland Air Force Base) в Сан Антонио. В Инид, Оклахома, в авиобаза „Ванс“ (Vance Air Force Base) се приучава на Т-6, на който има 80 летателни часа. На Т-38 лети 90 часа, като наученото започва да прилага в авиобаза „Рандолф“. „Там започнахме повече да наблягаме на бойното използване на самолета. След всеки период от обучението полагаме изпит – теоретичен, устен и летене“, разказа Ташев.

Всеки пилот преминава и обучение на центрофуга. За да продължи курса, той трябва да може да издържи на натоварване от 9G в продължение на 15 секунди.

Обучението на F-16 се извършва във Въздушната национална гвардия на Аризона (Arizona Air National Guard) в Тусон. Курсът за усвояване на изтребителя е с продължителност осем месеца, като през първите два има основно лекции и симулации. Обучението започва с базово използване на самолета – излитане и кацане, като постепенно се надгражда до изпълнение на бойни задачи, разказа капитан Ангелов. Изпълняват се въздушни боеве в различен състав, прехвати, нощни полети и удари по земни цели. Накрая се държи изпит, след който пилотът е технически квалифициран да лети на F-16. Заради пустинния климат в Аризона работното време в авиобазата започва в 6:00 и приключва в 15:30 часа. Докато си на земята и се подготвяш за полет, високите температури се усещат много, което е предизвикателство, посочиха пилотите.

По думите на Ангелов, времето за четене и учене не стига. За да се справи с изключително обемната информация, той се фокусира върху етапа и задачата, които му предстоят. „Ученето е въпрос на навик. Знаех какво да очаквам и бях подготвен какво се очаква от мен“, посочи военният пилот. Авиацията навсякъде е еднаква и обучението си прилича, но в САЩ много повече хора преминават едновременно през курса и за разлика от България го няма толкова персоналния подход, обясни капитан Ангелов. „F-16 дава повече възможности. За мен това е първият самолет с радар, който пилотирам, различен е с информацията, която предоставя, двигателят му е много по-мощен“, допълни той. В САЩ се отделя повече време на брифинга и дебрифинга, каза още Ангелов. „При брифинга се обсъжда всеки аспект от полета – излитане, отиване до зоната, задачата, която трябва да се изпълни, и прибирането. По същия начин е и след полет – какво сме искали да постигнем, какво сме направили и как да подобрим при следващ полет. Този процес е различен от България и смятам, че там може да подобрим“, допълни пилотът.

Според старши лейтенант Ташев обучението в САЩ е по-интензивно, докато в България се отделя много индивидуално внимание, което, по думите му, прави пилотите по-подготвени. Като допълнителна трудност той определя и факта, че цялото обучение е на английски език. В САЩ ежедневието на един пилот е различно, защото всеки има строго определена задача и не се натоварва с допълнителни ангажименти, посочи той.

И двамата пилоти отчитат, че освен професионално, престоят в САЩ ги обогатява и житейски. Животът в друга държава, запознанствата и различният климат са безценен опит, казаха в заключение Ангелов и Ташев.