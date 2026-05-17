Вечерно бдение със свещи в рамките на Националната АНТИСПИН кампания проведе Регионалната здравна инспекция в Монтана

Кореспондент на БТА в Монтана Милена Островска
Вечерно бдение със свещи по повод Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН се състоя на площад „Жеравица" в Монтана. Проявата е организирана от Регионалната здравна инспекция в областния град.
Монтана,  
17.05.2026 23:31
 (БТА)

Вечерно бдение със свещи във формата на панделка – международен символ на солидарността със засегнатите от ХИВ/СПИН се състоя на площад „Жеравица“ в Монтана.

Проявата е организирана от Регионалната здравна инспекция в Монтана по повод Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН в рамките на третия етап от Националната АНТИСПИН кампания, част от Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН в Република България за периода 2026–2030 г.

В инициативата се включиха служители и доброволци от Българския червен кръст, които раздаваха информационни картички и презервативи.

Здравната инспекция в областния град планира провеждане на информационна кампания в училищата на територията на областта.

Международният ден за съпричастност към хората, живеещи с ХИВ/СПИН, традиционно се отбелязва всяка година в третата неделя на май. Денят е посветен на паметта на жертвите на СПИН и изразява подкрепа към хората, живеещи с ХИВ. Той напомня за значението на информираността, превенцията, толерантността и човешката съпричастност.

Тазгодишното мото на Националната АНТИСПИН кампания е „Това не го казвай. Думите оставят следи…“ Посланието акцентира върху необходимостта от преодоляване на стигмата и дискриминацията към хората, засегнати от ХИВ/СПИН. Кампанията насърчава обществото към отговорно поведение, уважение и подкрепа, като поставя специален акцент върху младите хора и ролята на информирания избор за опазване на здравето.

В РЗИ – Монтана целогодишно работи кабинет за анонимно и безплатно тестване за ХИВ/СПИН. По данни на здравната инспекция в периода от началото на 2021 г. до края на април 2026 г. в област Монтана са регистрирани общо 16 случая на ХИВ, като един от тях е през тази година.

/ВТ/

