РЗИ - Видин организира Седмица на отворените врати за безплатно и анонимно изследване за ХИВ

Регионална здравна инспекция - Видин организира Седмица на отворените врати от 18 до 22 май за безплатно и анонимно изследване за ХИВ. Изследванията ще се извършват в имунизационния кабинет на инспекцията, разположен на третия етаж, стая 41, съобщи за БТА Наталия Милкова, младши експерт в дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ - Видин.

Инициативата е част от третия етап на Националната антиспин кампания и е обвързана с Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, който се отбелязва всяка трета неделя на месец май. Тазгодишните кампания е под наслов „Това не го казвай! Думите оставят следи“ и е насочени към преодоляване на обществената стигма и дискриминацията спрямо хората, които живеят с вируса.

В рамките на кампанията здравните инспекции организират и изследвания на терен с мобилни кабинети, каза Милкова. Тя добави, че такива прегледи вече са извършени в квартал „Нов път“ във Видин, а на 20 май мобилният екип ще бъде разположен в центъра на село Ружинци. Изследванията се извършват чрез бързи тестове, чиито резултат може да бъде получен веднага. При съмнение за положителна проба, тя се изпраща за потвърждение в Националната референтна лаборатория в София.

От РЗИ напомнят, че кабинетите за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) работят целогодишно във всички 28 регионални здравни инспекции в страната и гражданите могат да ги посетят в работни дни.