РЗИ - Видин организира Седмица на отворените врати за безплатно и анонимно изследване за ХИВ

Кореспондент на БТА във Видин Силвия Иванова
Видин (17 май 2026) Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Видин обявява Седмица на отворените врати от 18 до 22 май. В рамките на инициативата всеки гражданин, който има съмнения или е имал рисков контакт, може да провери своя ХИВ статус напълно анонимно и безплатно. Изследванията се извършват в имунизационния кабинет на инспекцията, разположен на третия етаж, стая 41.Снимка: кореспондент на БТА във Видин Силвия Иванова (ЛФ)
Видин,  
17.05.2026 23:51
 (БТА)

Регионална здравна инспекция - Видин организира Седмица на отворените врати от 18 до 22 май за безплатно и анонимно изследване за ХИВ. Изследванията ще се извършват в имунизационния кабинет на инспекцията, разположен на третия етаж, стая 41, съобщи за БТА Наталия Милкова, младши експерт в дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ - Видин.

Инициативата е част от третия етап на Националната антиспин кампания и е обвързана с Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, който се отбелязва всяка трета неделя на месец май. Тазгодишните кампания е под наслов „Това не го казвай! Думите оставят следи“ и е насочени към преодоляване на обществената стигма и дискриминацията спрямо хората, които живеят с вируса.

В рамките на кампанията здравните инспекции организират и изследвания на терен с мобилни кабинети, каза Милкова. Тя добави, че такива прегледи вече са извършени в квартал „Нов път“ във Видин, а на 20 май мобилният екип ще бъде разположен в центъра на село Ружинци. Изследванията се извършват чрез бързи тестове, чиито резултат може да бъде получен веднага. При съмнение за положителна проба, тя се изпраща за потвърждение в Националната референтна лаборатория в София.

От РЗИ напомнят, че кабинетите за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) работят целогодишно във всички 28 регионални здравни инспекции в страната и гражданите могат да ги посетят в работни дни. 

/ВТ/

Към 04:04 на 18.05.2026 Новините от днес

