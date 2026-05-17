Възстановено е движението по пътя Враца – Ботевград, в района на село Лютидол, където аварира камион

Възстановено е движението при км 174 по път I-1 Враца – Ботевград, в района на село Лютидол, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ на сайта си.

Движението там тази сутрин бе ограничено само до една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил, след което бе спряно изцяло, докато камионът бъде изтеглен.

Беше създадена временна организация за пътуващите автомобили и за камионите в посока София. Товарните автомобили в посока Враца изчакваха на място в района на Ботевград.