Красотата и здравето не са само цифра на кантара, каза кросфит експертът и нутрициолог Димитър Николов

Красотата и здравето не са само цифра на кантара, каза за БТА кросфит (високоинтензивна тренировъчна програма бел.ред.) експертът и нутрициолог Димитър Николов. Той участва в проведения във Враца Световен ден на предизвикателството, посветен на Деня на българския спорт – 17 май.

Според Николов една от най-честите грешки, които хората допускат преди летния сезон, е стремежът към бързи резултати. „Най-голямата грешка е, че хората се опитват в последния момент, търсейки вълшебни решения. Това показва липса на информация колко време всъщност отнема постигането на резултати според възрастта, килограмите и начина на живот“, обясни той.

Димитър Николов подчерта, че добрата форма не трябва да бъде свързвана единствено с числото на кантара. „Важно е не просто да се свалят килограми, а да се подобрят мускулната маса, енергията и здравословните показатели. Когато човек стане по-енергичен, по-здрав и по-добре изглеждащ, тогава идват увереността и самочувствието“, посочи специалистът.

По думите му 10-те хиляди крачки дневно, към които много хора се стремят, са добро начало за поддържане на добра форма, но не са достатъчни. „Ходенето е нискоинтензивно натоварване и е по-добре от нищо, но в днешно време има сериозна липса на мускулна стимулация. Затова силовите тренировки са изключително важни“, подчерта Николов и препоръча комбиниране на силови тренировки с кардио натоварване няколко пъти седмично. „Примерно 2-3 пъти седмично да има силови тренировки, 2-3 пъти седмично да има кардио и вече през деня може да има и по-малко крачки. По този начин се работи и върху сърдечно-съдова система, и върху мускулна система, която е един от критериите за дълголетие и за сила, за възможности, за енергия, за метаболизъм“, заяви експертът.

Той обясни, че човек не може просто да започне да следва дадена хранителна стратегия, защото при някой е сработила добре, а трябва да избере тази, която е подходяща точно за него. „Фастингът е една от многото хранителни стратегии. Всички имат плюсове и минуси и една основна цел – да създадат калориен дефицит. Не може да се каже, че фастингът е по-добър от кетото или обратното. За един човек работи едно, за друг – друго“, обясни Николов и допълни, че специалист може да определи кой режим ще работи най-добре за даден човек, за да се постигне не просто резултат, а той да бъде правилен и дългосрочен.

Според Николов храненето трябва да е балансирано, без да се изключват въглехидратите. „Въглехидратите са основен източник на енергия. Нужно е храненето да бъде с достатъчно протеини, комплексни въглехидрати, полезни мазнини, витамини, минерали, плодове и зеленчуци“, каза още той и допълни, че „въглехидратното зареждане“, което някои практикуват, е полезно най-вече за състезателния бодибилдинг, където има огромно значение как ще изглежда тялото в определения период.

Специалистът обърна внимание и на проблема с дезинформацията в интернет. „Не е въпрос само да се интересуваме и да полагаме усилия, а и откъде черпим информацията. Можем и сами да започнем, но ако не сме сигурни, най-добре е да се обърнем към доказан специалист, който работи с научнообоснована информация, „за да тръгнем в правилната посока, по правилен начин“, подчерта Димитър Николов.