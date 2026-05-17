Мечка с малко мече е нападнала мъжа, открит мъртъв до хижа "Рудничар" във Витоша, съобщиха от СДВР

Мечка с малко мече е нападнала мъжа, открит мъртъв вчера до хижа "Рудничар" в природен парк "Витоша", съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

От полицията обясниха, че се позовават на данните от съдебен лекар и експерт по едър дивеч.

БТА припомня, че вчера беше намерено тяло в близост до хижа "Рудничар". Сигналът е бил подаден около 15:00 ч.