Мечка с малко мече е нападнала мъжа, открит мъртъв до хижа "Рудничар" във Витоша, съобщиха от СДВР

Марин Колев
Снимка: Христо Стефанов/БТА (архив)
София,  
17.05.2026 15:18
 (БТА)

Мечка с малко мече е нападнала мъжа, открит мъртъв вчера до хижа "Рудничар" в природен парк "Витоша", съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

От полицията обясниха, че се позовават на данните от съдебен лекар и експерт по едър дивеч. 

БТА припомня, че вчера беше намерено тяло в близост до хижа "Рудничар". Сигналът е бил подаден около 15:00 ч. 

 

