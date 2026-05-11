Мобилен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци ще има в Козлодуй утре

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци. Снимка: БТА, архив
Козлодуй,  
11.05.2026 07:31
 (БТА)

Мобилен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци ще бъде в Козлодуй на 12 май, съобщава администрацията във фейсбук профила си. Във вторник от 10:00 до 16:00 часа на паркинга пред сградата на Общината гражданите ще могат безвъзмездно да предадат от домакинствата си живачни термометри, лакове, бояджийски материали, мастила и замърсени опаковки и други опасни отпадъци. 

Ще могат да се предават също фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), домакински препарати и химикали, прекъсвачи и други подобни. 

Кампанията е организирана с "БалБок Инженеринг", които за първи път през 2012 г. провеждат подобна в Столична община. В момента от Националната система за опасни битови отпадъци се възползват над 2.5 млн. жители, посочват от "БалБок Инженеринг". От компанията допълват, че на 13 май ще има мобилен пункт във Вълчедръм до входа на стадиона, а на 14 и 15 май - в Панагюрище и Пазарджик, до сградите на местните общински администрации.  

/НН/

