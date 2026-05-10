Наградиха победителите в развъдната изложба за немски овчарски кучета в Плевен

Наградиха победителите в развъдната изложба за немски овчарски кучета. Тя се състоя за трета поредна година на Мечата поляна в парк "Кайлъка" край Плевен.

Кучетата бяха разделени по класове. При най-малките в Клас от три до шест месеца при късокосместите първо място зае ERES Dimovo Haus- Димово. Gera von Iron- село Маноле победи в Клас от шест до девет месеца женски късокосмести. В същия клас при мъжките кучето на първо място е Warrso team Carrera- село Калековец. В Клас шест-девет месеца женски дългокосмести победата беше за Devon team Wolpetinger Wald- село Горни Цибър.

В по-горната възрастова група, Клас девет -12 месеца женски късокосмести, с най-добра оценка е Dakota team Alexander - Елин Пелин, а от женските дългокосмести - Farina von Ivelin HOF – Силистра.

Победители в другите класове са: Клас 12-18 месеца женски късокосмести D-Lea Haus Elinor – София; женски дългокосмести - Vedra von Djesi Haus – Хасково; мъжки късокосмести - D-Ares haus elinor – София.

Клас 18-24 м.: женски късокосмести - Kiara von Zhelehanov – Кнежа; женски дългокосмести - Cila von Lither – село Полски Сеновец и мъжки късокосмести - Duster von Iron – Плевен.

Клас 24+ отворен: женски късокосмести - Thalia von Wolletinger wald - Горна Оряховица; женски дългокосмести - Abi vom Magi Haus – Плевен и мъжки късокосмести - Taifun vom Haus Radulov – гр. Левски.

Клас 24+ работен: женски късокосмести - Dea vom Brummenland – село Полски Сеновец и мъжки късокосмести - E-NAO team Dimovo Haus – село Калековец.

Клас Ветерани 8+: женски късокосмести - Uli von Rozzen – Плевен и мъжки късокосмести - Ahili von Pano Houze – град Левски.

В работния клас участваха кучета, които са преминали изпит. Всяко куче беше измерено. В по-големите класове беше използван изстрел, за да се провери дали животните реагират. Съдия беше отговорникът по развъдната дейност на ОНОК в България Росен Димитров.

Проявата откри Виктор Тодоров със своето куче Джери. Той беше поканен тематично, защото развива работоспособността на немската овчарка и показа, че немското овчарско куче не е само за екстериор и не е загубило това, за което е създадено.

Виктор е пожарникар в Плевен от 20 години. Пред присъстващите той каза, че немската овчарка никога не е била създадена само да бъде красива, а да мисли, да работи, да пази, да спасява и да върви до човека когато е трудно. Екстериорът впечатлява за миг. Характерът, духът и работата остават завинаги.

Той каза още, че немското овчарско куче не е за всеки. Не търпи слаб характер и не върви след човек без посока. Това е порода, създадена да работи рамо до рамо с човека – в трудното, в риска, в отговорността. Но е от онези, които остават, когато стане тежко. Това е така, защото зад всяко такова куче стои човек с характер.

Виктор Тодоров и Джери са част от сдружение "Спасителни кучета за търсене в градска среда – България" (USAR K9 Bulgaria). Заедно с колегите си, също пожарникари и спасители, специализират в откриване на живи хора под развалините на разрушени сгради след земетресения, както и в издирването на изчезнали хора в и извън урбанизирани територии с помощта на кучета.

Организатор на събитието е Цветелин Славов. Изложбата премина под егидата на Обединение за немски овчарски кучета (ОНОК) в България, което е член на световната организация със седалище в Германия.