Министърът на външните работи Велислава Петрова ще участва в Съвет „Външни работи“ в Брюксел

На снимката: министърът на външните работи Велислава Петрова. Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
11.05.2026 06:30
 (БТА)

Министърът на външните работи Велислава Петрова ще вземе участие в Съвет „Външни работи“ днес в Брюксел, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

Велислава Петрова пое поста на външен министър от служебния министър Надежда Нейнски в петък.

В рамките на заседанието ще бъде проведена дискусия по задълбочаване на сътрудничеството с държавите от Западни Балкани в областта на общата външна политика и политиката на сигурност. Министрите ще обсъдят и ситуацията в Близкия изток като фокус ще бъде поставен върху сътрудничеството на ЕС с държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

В контекста на руската агресия срещу Украйна ще бъдат поставен акцент върху постигнатия напредък в ключови области в предоставяната от Съюза подкрепа на Украйна, както и геостратегическото значение на присъединяването на страната към ЕС, се посочва в съобщението на външното министерство.

