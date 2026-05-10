Над 1200 участници се включиха в 16-ото издание на международния събор в село Антимово

Над 1200 участници от България, Сърбия и Румъния се включиха в 16-ото издание на Международния събор на влашката песен и танц „Гергьовден“ в село Антимово, каза за БТА организаторът Десислава Димитрова.

Традиционното събитие, организирано от местното читалище „Светлина – 1928“, събра 75 самодейни състава и представи международно кулинарно изложение на автентични влашки ястия, добави тя.

Димитрова разказа, че в селото се пазят над 52 автентични влашки рецепти, предавани от поколение на поколение. По думите ѝ спецификата на тези ястия е не само в продуктите, но и в начина на подготовка. „Рязането се прави в дланта на жената. В едната длан държи зеленчука или месото, а с другата – ножа, и го реже по един много специфичен начин. Вярва се, че чрез допира към храната тя предава цялата си любов към тези, които ще вкусят ястието. Има символика във всеки един жест“, обясни Димитрова.

Организаторът посочи още, че зад всяко кратко представяне на сцената стои огромният ресурс и труд на много хора. Като пример тя даде гостуването на „къпачите“ от град Кула, който за пръв път се изпълнява извън техния град. Ритуалът е автентична, над 100-годишна традиция, при която маскирани ергени обикалят къщите, за да „изкъпят“ за здраве именници и млади семейства. Димитрова поясни, че за представянето на този обичай е необходима предварителна подготовка от близо четири часа за гримиране и обличане на участниците. „Грижим се с уважение и гостоприемство към всички. Това е наследството от нашите баби и прабаби, заветът от традициите, които са характерни за всяко населено място“, подчерта тя.

​Кметът на селото Пламен Станев, който е председател на читалището от 2000 година, подчерта, че въпреки че постоянното население на Антимово е около 400 души, по време на събора през населеното място преминават хиляди гости.

„Това събитие е плод на общите ни усилия да съхраним живо духовното ни наследство. Организацията е мащабна и изисква пълна отдаденост, затова разчитаме изключително много на задружната работа на местната общност и на енергията на младите хора в селото“, заяви Станев.

Той посочи, че основен приоритет на събитието е работата с най-младите, като в тазгодишното издание са се включили над 250 деца. „На всяко дете взимам подаръци. Да видя как блестят очите на децата, това за мене това е най-голямата радост“, каза кметът.

​На събора гостуваха духови оркестри от Сърбия, сред които оркестър „Дар Мар“, и фолклорни състави от Румъния. Програмата включваше още ритуално изнасяне на чевермета под гайдарски съпровод и нестинарски игри, а съборът завършва с награждаване на отличилите се участници и празничен концерт на площада в селото. Празничната програма в Антимово започна още на 5 май в местния храм „Свети Великомъченик Георги Победоносец“, където бе посрещнато копие на чудотворната икона на свети Георги от Света Гора. На 6 май бе отслужен водосвет и бе осветен курбан за здраве, а на площада бе организирана обща трапеза за жителите и гостите на селото.