Програмата за Деня на Шумен – 11 май, включва над 12 събития

Община Шумен обяви програма с над дванадесет събития за честването на Деня на Шумен – 11 май. На церемония пред сградата на Общината ще бъде запален „Огънят на знанието“, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

В 8:00 ч. литургия ще бъде отслужена в православния храм „Св. Три Светители“. От 8:30 ч. в детските градини и училищата от община Шумен ще се проведе час по родолюбие и ще бъде издигнато знамето на Шумен. От 10:00 ч. ще се състои отборната надпревара „Шеметен Шумен“ в Общинския младежки дом.

В 10:15 ч. литийно шествие ще се отправи от храм „Св. Три Светители“ към административната сграда на Община Шумен, където ще се бъде отслужен молебен за здраве. Ще има и тържествен ритуал по издигане на знамената пред сградата на Община Шумен. Знамето на Република България ще издигне Славил Димитров, директор на Симфониета – Шумен. Спортистът на Шумен за 2025 година Полина Галинова ще издигне флага на Европейския съюз. Знамето на град Шумен ще бъде издигнато от Деян Ефтимов, носител на златната значка на Община Шумен и дългогодишен директор на Художествена галерия „Елена Карамихайлова“.

От 11:00 ч. жители и гости на града ще могат да проследят концерт под надслов „Децата на Шумен“ с участието на детските градини от град Шумен пред сградата на Общината. Тържествената сесия на Общински съвет Шумен ще започне в 12:00 ч. в Общинския младежки дом. На заседанието ще бъде връчено и годишното отличие „Награда на Шумен за култура“ за 2025 г.

От 13:00 ч. пред сградата на Община Шумен ще се проведе надпревара по стрийт баскетбол. От 16:00 ч. в Общинския младежки дом ще бъде открита благотворителната изложба „Изкуство в помощ на изкуството“ под патронажа на кмета на община Шумен проф. Христо Христов.

Програмата продължава в 18:00 ч. с откриването на Международния фестивал „Друмеви театрални празници“ пред Драматично-кукления театър „Васил Друмев“, след което ще бъде представена театралната постановка „Деца на света“.

От 18:45 ч. ще започне факелно шествие от Народно читалище „Добри Войников – 1856“ до Община Шумен. През това време кметът на Шумен ще посрещне президента на България Илияна Йотова пред сградата на Общината, където ще бъде запален „Огънят на знанието“. Президентът и кметът ще приветстват гражданите, посочиха от пресцентъра на Община Шумен.

Програмата ще продължи с изпълнение на химна на Шумен „Оттука започва България“. От 20:00 ч. пред сградата на Общината ще бъде представен концерт спектакълът „Шумен през вековете“, с участието на Националния фолклорен ансамбъл „Българе“. Празникът на Шумен ще завърши с тържествена заря.

Както БТА съобщи, във връзка с отбелязването на Деня на Шумен бе въведена промяна на движението в областния град. Над десет събития бяха включени в програмата за честване на 11 май в Шумен през 2025 г.