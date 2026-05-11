Преди пет години в Ловеч е открит Национален пресклуб на БТА

На днешната дата преди пет години в Ловеч бе открит 16-ият пресклуб на БТА - в деня на Светите братята Кирил и Методий, когато градът отбелязва своя празник. Пресклубът бе осветен от Ловчанския митрополит Гавриил, в присъствието на областния управител Ваня Събчева, кмета на общината Корнелия Маринова и генералния директор на БТА Кирил Вълчев.

Създаването на пресклуба на БТА в Ловеч се дължи на Максим Минчев, който бе инициатор за неговото създаване, отбеляза при официалното откриване Кирил Вълчев.

На откриването присъстваха депутати, представители на местната и държавна власти, на институции, кметове на общини от областта, културни дейци, политици и медии.

През годините пресклубът на БТА в Ловеч, който се намира в сградата на Областна администрация, е домакин на десетки събития – пресконференции, конференции, срещи, дискусии, културни прояви и представяния на инициативи на институции, организации и граждани.

Временно пресклубът не може да посреща гости заради реализацията на проект „Устойчиво енергийно обновяване на административната сграда на Областна администрация – Ловеч“.

Пресклубовете на БТА са част от политиката на агенцията, обединена под марката „Национален пресклуб БТА“. Те са предпочитано място за общуване между медии и представители на бизнеса, политиката, културата, спорта. В тях се организират пресконференции, дискусии, изложби и други събития, на които институции, организации и граждани да отправят послания и да огласяват новини от съответния регион, достигащи чрез БТА на национално ниво, а чрез емисията на английски език – и в чужбина. Всички пресклубове разполагат с аудио-визуална техника и модерно оборудване, като предлагат възможност за директно излъчване онлайн.

БТА поддържа 27 пресклуба в областните градове София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол. В необластните градове Гоце Делчев, Казанлък, Петрич, Самоков, Свищов и Троян те са шест. Девет пресклуба са извън страната – в Анкара, Атина, Белград, Босилеград, Букурещ, Одеса, Скопие, Тараклия, както и на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в Антарктида. Два са непостоянни – на борда на първия български военен научно-изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ и на Панаира на книгите.