Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев с победата на изборите и встъпването в длъжност на новото българско правителство

Теодора Цанева
Снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
София,  
10.05.2026 09:35
 (БТА)

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор министър-председателя Румен Радев с победата на „Прогресивна България“ на парламентарните избори и с встъпването в длъжност на новото българско правителство. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 

По време на разговора са били обсъдени теми от дневния ред на двустранните отношения между България и Израел.

На 8 май парламентът избра Румен Радев от „Прогресивна България“ за министър-председател и предложения от него кабинет, който положи клетва. По-късно новото редовно правителство встъпи в длъжност на церемония в Министерския съвет. 

/АБ/

