Общо 33 пожара са потушени в страната през денонощието

Асен Бояджиев
Снимка: кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова (ВЯ) (архив)
София ,  
10.05.2026 08:48
 (БТА)

Общо 33 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, пострадали няма, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е актуална към 6:00 ч. тази сутрин.

Противопожарните екипи са реагирали на 69 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали девет пожара, от които седем – в жилищни сгради.

Без нанесени материални щети са възникнали 24 пожара, от които 17 – в отпадъци.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които  четири – при катастрофи в транспортни средства, както и в съдействие на други структури, ведомства и на граждани в различни ситуации.

Регистрирани са също три лъжливи повиквания.

