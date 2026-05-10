Президентът Илияна Йотова ще участва в честването на 150-годишнината на Априлското въстание в Бяла черква

Теодора Цанева
Снимка: Никола Узунов/БТА (архив)
София,  
10.05.2026 08:00
 (БТА)

Президентът Илияна Йотова ще участва в честването на 150-годишнината на Априлското въстание в град Бяла черква, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на Бяла черква за град.

В 21:00 часа на площад „11 май“ президентът и върховен главнокомандващ ще приеме почетния строй на Националния военен университет „Васил Левски“. Държавният глава ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря-проверка. Събитието е част от честванията на годишнината на Априлското въстание, които се провеждат под патронажа на президента.

На 1 май държавният глава Илияна Йотова участва в честването на 150-годишнината на Априлското въстание в Панагюрище. 

/ЛРМ/

