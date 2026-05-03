Възрастна жена е починала при катастрофата на Северната скоростна тангента в посока Ботевград

Борислава Бибиновска
Снимка: БТА, архив
София,  
03.05.2026 16:08
 (БТА)

Починала е възрастна жена, която е пътувала в един от автомобилите, които по-рано днес се удариха в района на 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Общо шестима души са транспортирани в болнични заведения след инцидента, като впоследствие възрастна пътничка е починала.

Сигнал за катастрофата е подаден към 13:10 ч., уточниха от МВР. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. Установено е, че са катастрофирали три леки автомобила.

Движението в участъка остава ограничено до приключване на процесуално-следствените действия.

От Агенция "Пътна инфраструктура" информираха, че е въведен обходен маршрут – по Северната дъга на Софийския околовръстен път.

 

