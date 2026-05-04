Дискусия за популяризиране на приемната грижа в България, част от инициативата „Приеми ме“, ще се проведе в Благоевград

Дискусия, част от националната инициатива „Приеми ме“, ще се проведе днес от 10:30 часа в Националния пресклуб на БТА в Благоевград. Инициативата, на която Българската телеграфна агенция (БТА) е партньор, цели популяризиране на приемната грижа, а дискусията в Благоевград ще събере представители на държавната и местната власт, на социални институции, на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и на Неврокопската епархия.

На събитието ще бъде излъчен специално заснет видеоклип с историята на приемен родител. На срещата в Благоевград се очаква да присъстват и приемни родители, които ще споделят опита си в приемната грижа.

Националната съвместна инициатива на БТА и Агенцията за социално подпомагане (АСП) „Приеми ме“ бе открита в Националния пресклуб на БТА в София. На събитието присъстваха служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов, изпълнителният директор на АСП Ана Ананиева, генералният директор на БТА Кирил Вълчев и Мелнишкият епископ Герасим, главен секретар на Светия синод на Българската православна църква.

Среща дискусия се проведе в края на април в Националния пресклуб на БТА в Свищов. Предстои Българската телеграфна агенция, заедно с Агенцията за социално подпомагане, да организират 33 срещи във всички национални пресклубове на БТА в цялата страна.

Инициативата „Приеми ме“ е част от проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила“ - Компонент 1, насочен към развитието на приемната грижа в България и повишаване на капацитета на ангажираните с нея – социални работници, общински служители, приемни родители и др. Проектът се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.