Съдът в Хасково е постановил задържане под стража за 42-годишен мъж, обвинен за прострелване на опонент на пътя между Хасково и Димитровград

Районният съд в Хасково е постановил мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 42-годишния мъж, обвинен в причиняване на средна телесна повреда с огнестрелно оръжие на опонент на пътя между Хасково и Димитровград, съобщиха от правосъдната институция.

Съдът е приел, че е налице обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност, както и че съществува опасност да се укрие или да извърши друго престъпление.

Според обвинението на 29 април т.г. мъжът, който е от село в област Кърджали, е причинил средна телесна повреда на друг мъж на 21 години от Хасково, като го е прострелял в дясната подбедрица. Вследствие на това се е стигнало до трайно затруднение в движението на десния крак на пострадалия. Деянието е извършено по начин, опасен за живота на мнозина – чрез употреба на огнестрелно оръжие на открито.

Определението на съда спрямо обвиняемия за наложената най-тежка мярка подлежи на обжалване и протест пред Окръжния съд в Хасково в тридневен срок. В случай на постъпила жалба или протест делото е насрочено за разглеждане на 5 май.

Според информацията от Областната дирекция на МВР в Хасково, подадена в деня на стрелбата, тя е станала на изхода на Хасково пред очите на минаващ в този момент полицейски патрул. Ситуацията се е разиграла около около 13:20 часа. Служителите незабавно са задържали стрелеца и са транспортирали пострадалия в болница в Хасково.