Затвориха прохода Превала за тежкотоварни автомобили заради снеговалеж и снегопочистване

Проходът Превала е затворен за движение на тежкотоварни автомобили заради интензивен снеговалеж и извършване на снегопочистване, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление – Смолян.

Мярката е предприета с цел осигуряване на безопасността на пътуващите и нормалната обработка на пътното платно. В района работи техника на пътноподдържащата фирма.

Пътят през Превала е алтернативен обходен маршрут за пътуващите към Смолян, след като свлачище отнесе участък от пътя през Пампорово.

Пътищата по високите части на Родопите са заснежени.