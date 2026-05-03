Затвориха прохода Превала за тежкотоварни автомобили заради снеговалеж и снегопочистване

Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Снимка: Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова, архив
Смолян,  
03.05.2026 11:04
 (БТА)

Проходът Превала е затворен за движение на тежкотоварни автомобили заради интензивен снеговалеж и извършване на снегопочистване, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление – Смолян.

Мярката е предприета с цел осигуряване на безопасността на пътуващите и нормалната обработка на пътното платно. В района работи техника на пътноподдържащата фирма.

Пътят през Превала е алтернативен обходен маршрут за пътуващите към Смолян, след като свлачище отнесе участък от пътя през Пампорово.

Пътищата по високите части на Родопите са заснежени.

/ТТ/

Към 12:09 на 03.05.2026

