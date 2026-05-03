Един човек е загинал, а 31 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие

site.btaЕдин човек е загинал, а 31 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие
През изминалото денонощие са станали 20 катастрофи, при които е загинал един човек, а 31 са ранени. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР).
В София е станало едно тежко пътнотранспортно произшествие и 18 леки. Има един ранен.
От началото на месеца МВР е регистрирало 31 катастрофи с шест загинали и 42-ма ранени.
От началото на годината има 1743 произшествия на пътя, при които са загинали 133-ма души, а 2178 са пострадали.
Жена загина при пътен инцидент в района на Петрич вчера следобед. По първоначална информация шофьорът на колата, в която са се возили общо четирима души, е изгубил контрол над автомобила.
/ТТ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина