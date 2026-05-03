Призив за законодателни мерки за защита на здравето и живота на пожарникарите отправи Синдикалната федерация на служителите на МВР

Призив за спешни законодателни мерки за защита на здравето и живота на пожарникарите и служителите от спешните служби отправи Синдикалната федерация на служителите на Министерството на вътрешните работи (МВР) по повод 4 май – Международния ден на пожарникаря. Това съобщиха от пресцентъра на синдикалната федерация.

Синдикалната федерация на служителите на МВР настоява за подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, засилен медицински контрол и превенция, както и адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на системата.

През 2022 г. Международната агенция за изследване на рака (IARC) към Световната здравна организация официално класифицира професията „пожарникар“ като канцерогенна (Група 1 – най-висок риск). Въпреки това в България все още липсва специален режим за признаване на т.нар. „пожарникарски рак“ като професионално заболяване, посочват от организацията. Те допълват, че към момента българските пожарникари са принудени индивидуално да доказват връзката между заболяването и професията си – процес, който е дълъг, труден и често несправедлив.

Заедно с партньорските организации в Мрежата на пожарникарите към Европейската федерация на синдикатите в обществения сектор (EPSU), СФСМВР апелира за признаване на онкологичните заболявания при пожарникарите като професионални по презумпция, въвеждане на ефективни мерки за деконтаминация, както и системно медицинско наблюдение на служителите. „Пожарникарите плащат висока цена за сигурността на обществото – често със собственото си здраве. Време е държавата да признае този риск и да осигури реална защита“, отбелязват от СФСМВР.

Денят 4 май е ден, в който светът отдава почит на загиналите пожарникари и изразява признателност към всички, които ежедневно рискуват живота си. По същия начин и СФСМВР ще отбележи Международния ден на пожарникаря – в памет на загиналите при изпълнение на задълженията си наши колеги и в подкрепа на тези, които продължават делото им. На 4 май от 08:10 ч. ще бъдат положени венци пред паметната плоча на полковник Кирил Чамишки до сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Благоевград, а от 10:00 ч. – пред паметната плоча на генерал-лейтенант Илия Дончев в градинката до жп гарата във Варна.

Символ на събитието ще бъде носенето на нагръдна червено-синя лента.

Паметта на загиналите пожарникари ще бъде почетена с едноминутно мълчание при включена светлинна сигнализация на специални автомобили по места в РСПБЗН и участъците за пожарна безопасност и защита на населението, посочват още синдикалната организация.

През миналата 2025 г. оперативните звена на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) са реагирали на 47 111 произшествия, през периода са възникнали 33 428 пожара. Това се посочва в годишния доклад за дейността на Министерството на вътрешните работи за 2025 г., публикуван на сайта на ведомството. Отчита се намаление с 5,7% на общия брой пожари в сравнение с 2024 г. Извършени са 13 683 спасителни дейности, като спрямо 2024 г. се отбелязва увеличение с 6,1%. Пожарите, нанесли преки материални загуби, са 7910 или 23,7% от всички регистрирани, като се отчита минимално увеличение с 1% спрямо предишната година. Пожарите без материални загуби са 25 518, или със 7,5% по-малко спрямо 2024 г.