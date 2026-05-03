Президентът Илияна Йотова ще посети арменската столица Ереван за Осмата среща на върха на Европейската политическа общност

Борислава Бибиновска
На снимката: Президентът Илияна Йотова. Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
03.05.2026 07:00
 (БТА)

Президентът Илияна Йотова ще посети арменската столица Ереван, където ще участва в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът, в който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се проведе под надслов „Изграждане на бъдещето: единство и стабилност в Европа“. За първи път ще се включи като гост страна извън Европа – Канада, представена от министър-председателя Марк Карни. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 

Държавният глава ще проведе днес срещи с арменския президент Вахагн Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Илияна Йотова ще посети 131-во Основно училище „Пейо Яворов“ в Ереван, което носи името на големия български поет. В училището се изучава български фолклор.

В понеделник президентът Йотова ще участва в събитие на високо ниво „Въздействието на Вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност“. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа.

В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието „Европейска коалиция срещу употребата на наркотици“. Изказването на президента на основните дискусии на форума ще е с акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа. Предвидена е и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас.

Срещата на върха ще бъде председателствана съвместно от председателя на Европейския съвет Антонио Коща и министър-председателя на Армения Никол Пашинян, според информация на официалния уебсайт на Съвета на ЕС и на Европейския съвет.

