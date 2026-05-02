Президентът Илияна Йотова ще участва в Ереван в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност

Президентът Илияна Йотова ще бъде на 3 и 4 май в арменската столица Ереван, където ще участва в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Форумът, в който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се проведе под надслов „Изграждане на бъдещето: единство и стабилност в Европа“. За първи път ще се включи като гост страна извън Европа – Канада, представена от министър-председателя Марк Карни.

Утре Йотова ще проведе срещи с арменския президент Вахагн Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Тя ще посети 131-во Основно училище „Пейо Яворов“ в Ереван, което носи името на големия български поет. В училището се изучава български фолклор.

В понеделник президентът Йотова ще участва в събитие на високо ниво „Въздействието на Вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност“. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа.

В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието „Европейска коалиция срещу употребата на наркотици“. Изказването на президента на основните дискусии на форума ще е с акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа.

По време на форума държавният глава ще проведе среща с президента на Гърция Константинос Тасулас.

Срещата на върха ще бъде председателствана съвместно от председателя на Европейския съвет Антонио Коща и министър-председателя на Армения Никол Пашинян, според информация на официалния уебсайт на Съвета на ЕС и на Европейския съвет.