Рок концерт, среща с мотористи и благотворителен кулинарен базар ще има в шуменското село Панайот Волов

Рок концерт, среща с мотористи, разговори за вредата от наркотиците, благотворителен кулинарен базар и базар на земеделски производители ще се състоят днес в шуменското село Панайот Волов, съобщи за БТА Светлана Миланова, секретар на Народно читалище „Земеделец – 1903“.

Събитията ще се проведат на площада пред кметството при свободен вход. От 11:00 ч. ще започне срещата на мотористи, която се организира за втора поредна година от читалището. Събраните средства от кулинарния базар ще бъдат използвани за ремонт на покрива на читалището в с. Панайот Волов, добави Миланова. В разговорите за вредата от наркотиците и безопасността на движението ще се включат служители на МВР, уточни тя.

Рок концертът ще започне в 16:00 ч., като в него ще участват групите Cool Den и Lampa Inc., каза още Миланова.

Както БТА съобщи, Cool Den, The Lefties и Der Hunds свириха на Moon Music Festival във великопреславското село Кочово на 3 август 2024 г. Музикантите от LAMPA Inc. организираха през септември 2025 г. безплатно музикално събитие с други групи и диджеи в Градската градина на Шумен. LAMPA Inc., Poetsky, Vit, Kopfkino, Noisy Roots и Orpheon изнесоха концерт в обновената танцувална зала на Общинския младежки дом в Шумен на 25 януари м.г.