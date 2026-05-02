Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Не са добри условията за туризъм в планините. Температурите са около 0 градуса и дори по-ниски на много, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК).
Алпийският пояс на планините е достъпен, но в зимни условия. Във високите части на планините е ветровито.
През нощта е превалял сняг във високите части на Витоша, образувала се е 15-20 см нова снежна покривка, информираха от ПСС.
По билото на Централен Балкан има силен вятър и температурите са минус 11 градуса.
/ТТ/
