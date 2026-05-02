Общо 49 пожара са ликвидирани в страната през изминалото денонощие. Няма загинали и пострадали, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Министерството на вътрешните работи (МВР).

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 1 май звената за пожарната са реагирали на 77 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които осем в жилищни сгради; един в промишлена сграда и пет в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 31 пожара, от които един в сухи треви, горска постеля и храсти, 19 в отпадъци, девет в готварски уреди и комини и два други.

Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции, от които три при катастрофи в транспортни средства; два при инциденти с опасни вещества (изтичане на втечнени газове и загазоване – два); 21 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – осем, отстраняване на опасни предмети – три, спасяване на животни – един, оказване съдействие на граждани – четири, оказване съдействие на други структури и ведомства – един, други – четири).

Лъжливи повиквания през денонощието са две.

На 1 май в 11:00 ч. е получен сигнал за дим от покрива на мол „Парадайс“, намиращ се в София. За мястото на инцидента са изпратени седем екипа. Пожара е погасен, евакуация не е извършвана. Горял е комина на заведение за хранене. Унищожен е част от комина, спасена е сградата.



