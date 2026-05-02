Отлага се турнирът по прескачане на препятствия, който трябваше да се състои на Хиподрума в Шумен

Отлага се турнирът по прескачане на препятствия, който трябваше да се състои днес на хиподрума в Шумен, съобщи за БТА Зикри Ариф от Сдружение „Клуб по конен спорт (СККС) Кабиюк – Шумен“. Отлагането на конната надпревара се дължи на неблагоприятните метеорологични условия и възможността за валежи, добави Ариф. По думите му турнирът ще се състои през месец юни, но на този етап не е избрана дата за провеждането му.

Организатор на турнира по прескачане на препятствия е СККС Кабиюк – Шумен. Състезанието се предвиждаше да бъде в четири етапа (паркура), като първият трябваше да бъде за начинаещи и млади таланти.

Три клуба по конен спорт в Шумен организираха на 28 февруари т.г. конни състезания. Четирима бяха участниците в гладкото надбягване, а около 15 – в трите паркура на състезанието по прескачане на препятствия. В навечерието на Тодоровден, на 27 февруари, се състоя конно шествие в Шумен. Дефилето на коне и жокеи тръгна от хиподрума в областния град, премина по централни шуменски улици и достигна до сградата на Община Шумен.