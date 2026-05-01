С литийно шествие, панихида и тържествена проверка-заря започнаха честванията на 150-годишнината от Априлското въстание в Панагюрище

С литийно шествие, панихида, откриване на аудио-визуалната инсталация "Панагюрище 1876 г. – светиня на националния дух!" и тържествена проверка-заря започнаха честванията по повод 150-годишнината от Априлското въстание в Панагюрище. Утре сутрин събитията продължават в местността Оборище.

Всеки български град пази в пазвата си древната история на любимото ни отечество. Нашето, българското Панагюрище не е само свободолюбивото сърце на българската революция, то е столицата на въстанала България, каза президентът Илияна Йотова на площад "20 април".

Навършиха се 150 години от онзи април, който ни научи как се умира за свободата. От онзи април, в който Панагюрище се превърна в сълза в очите на народа ни, която не пада, а свети и осветява най-страшния, но най-скъп български спомен - въстанието от 1876 г. не избра мълчанието, то ни даде глас, с който се научихме да пеем и плачем едновременно. Братя и сестри, стоим днес тук под българското небе в дни на памет, каза кметът на община Панагюрище Желязко Гагов.

Нека помним и знаем, че не някой друг, а православната вяра победи робството - с тези думи се обърна към панагюрци и гости на града Пловдивският митрополит Николай. "Нека нашите погледи да се съберат върху този кръст, а сърцата ни да се поклонят пред него. Това, братя и сестри, е напрестолният кръст от църквата в с. Поибрене. Именно този кръст е повел България към нейното Освобождение. С този кръст на това място в град Панагюрище е осветено знамето, ушито от Райна Княгиня, с него е благословена Хвърковатата чета на Георги Бенковски", каза той.

Честванията по-рано през деня включваха литийно шествие и панихида, полагане на гирлянд на славата пред Вечния огън на Мемориален комплекс "Априлци", флашмоб на площад "20 април", военно-историческата възстановка "Мъжество и саможертва - Панагюрище 1876", представена от Национално дружество "Традиция", и откриването в Историческия музей на аудио-визуалната инсталация "Панагюрище 1876 г. – светиня на националния дух!".

Днес беше сключен и договор за предоставяне на шрифта на Българската телеграфна агенция (БТА) – ЛИК между генералния директор на БТА Кирил Вълчев и кмета на община Панагюрище Желязко Гагов.