Навършиха се 150 години от онзи април, който ни научи как се умира за свободата. От онзи април, в който Панагюрище се превърна в сълза в очите на народа ни, която не пада, а свети и осветява най-страшния, но най-скъп български спомен - въстанието от 1876 г. не избра мълчанието, то ни даде глас, с който се научихме да пеем и плачем едновременно. Братя и сестри, стоим днес тук под българското небе в дни на памет, каза кметът на община Панагюрище Желязко Гагов на площад "20 април", по време на честванията за отбелязването на 150 години от Априлското въстание.

По думите му днес светът отново се опитва да говори с езика на страха, с войни. Налагат ни да избираме страната на победителя или страната на победения - избор, който не ни носи мир, посочи той. Тук, в България, традициите се ронят като изсъхнало дърво. Чедата ни си тръгват с куфар, по-тежък от корена. Убеден съм, че ще успеем заедно да сътворим нов успешен дом за цялата наша общност, за да дадем нужната грижа на мечтите и децата си, добави той. Превърнахме републиката на апостолите и въстаниците в нещо грозно и сиво. Като че ли започнахме да разбираме и надеждата престана да бъде в сянка и се превърна в пламък, който блести все по-силно, каза още той.

Кметът на община Панагюрище завърши с обръщение към децата да погледнат героите от портретите и да помнят имената им, следвайки техния пример, предавайки техния завет, за да я има и България.