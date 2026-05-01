Всеки български град пази в пазвата си древната история на любимото ни отечество. Нашето, българското Панагюрище не е само свободолюбивото сърце на българската революция, то е столицата на въстанала България, каза президентът Илияна Йотова в Панагюрище. Тя участва в честването на 150-годишнината на Априлското въстание.

"Градове, които станаха символи на изстраданата и безсмъртна българска кауза. Градове, които свързаха имената си с най-важните и решаващи мигове в общата ни съдба. Едно от първите е Панагюрище", добави тя.

Скъпи панагюрци, само този, който не се е докосвал до вас, само той не знае с какво голямо преклонение, с колко високо вдигнати глави пазите паметта на Априлската епопея, дните на възторг, на свобода, на съзнателна саможертва. Това е българското Априлско въстание – мечта за свобода, за свое отечество, за равноправие, за независимост. Точно по тези улици и мегдани на Панагюрище 1876 г. силно, но много решително се чува гласът на българското възкресение. На възкръсналата традиция на българската държава, посочи още Йотова.

Тук, в Панагюрище, още в първите дни на бунта се прави временно правителство, а над него гордо се развява българският флаг. Точно тук, в Панагюрище, отвсякъде се стичат най-достойните, посрещнати със сълзите на пробудената българска гордост и благословени от православните ни духовници, от православната ни вяра. Тези, които нямат оръжие, дойдоха с най-силното си – своята вяра. Дойдоха, за да застанат и останат завинаги пред олтара на отечеството, каза президентът.

По думите й днес няма как да изредим имената на всички герои, на всички обикновени хора, няма как да опишем всички факти, всички събития. Няма как да намерим най-силните думи, за да изразим трагедията и величието. Но днес, скъпи сънародници, знаем и познаваме образът на изпепеленото Панагюрище. Домове, училища, храмове. За да може да се роди новото Панагюрище, още по-смело, още по-силно и още по-родолюбиво, добави Йотова.

Чест прави, че с много любов, с много сила и кураж вдъхновихте цяла България да отбележи тази славна годишнина – век и половина българска слава. Благодаря Ви най-вече за друго – успяхте да доведете, да поставите на верния път най-малките, младите хора. Сигурна съм, че в техните сърца вече е свито онова свидно гнездо на родолюбието, обърна се президентът към кмета на община Панагюрище Желязко Гагов.

Йотова посочи, че тези месеци, в тези дни ще чуем много думи за прослава на героите, но когато има такъв юбилей, е време за размисъл. Нека да се опитаме да погледнем през очите на нашите предци. Нека да прокараме пръсти през тъканта на времето, едновременно страшно и величаво. Нека да застанем редом до техните образи и да се премерим, и да се видим, да почувстваме другия до нас. Да знаем, че заедно можем повече. Да разберем себе си, но и да разберем останалите. Тогава заедно ще вървим напред, за прослава на любимото ни отечество, каза тя и завърши словото си с думите на Захарий Стоянов, че панагюрци са превърнали града в безсмъртие, че поляната, на която са се заклели войводите в името на свободата, трябва да заеме първите страници в българската нова история.