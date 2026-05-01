Свлачище по пътя Смолян – Пампорово отнесе десетки метри от пътното платно, геолози и проектанти ще извършат оглед

Геолози и проектанти ще извършат оглед на свлачището, което отнесе в следобедните часове участък от пътя Смолян – Пампорово, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Тази вечер кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение и задължи всички фирми, разполагащи с подходяща техника, да са на разположение и да се включат при необходимост, а кметове и кметски наместници по населените места да следят за проходимостта на пътищата през техните територии.

Тепърва ще се установява от експертите дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението, до изготвяне на проект за трайно възстановяване на отсечката.

Участъкът от третокласния път бе ограничен за движение в едната лента тази сутрин заради слягане на платното. Компрометираната част бе с дължина около 10 метра.

Малко по-късно огромна пукнатина блокира изцяло преминаването през пътя. Участъкът бе обезопасен и сигнализиран, като на място имаше изпратени екипи за оглед и предприемане на неотложни мерки. Проблемният участък вече стана с дължина около 70 метра, като по цялото му протежение имаше пукнатини по асфалтовата настилка. Виждаше се, че земната маса се движи, а процепите се разширяваха.

В следобедните часове свлачището тръгна и отнесе десетки метри от пътното платно. Свличането обхвана и десетки иглолистни дървета, които бяха повлечени по склона заедно със земните маси.

Заради пропадане на пътното платно и активизиране на свлачището, с оглед сигурността бе спряно газоподаването и електрозахранването в района. Движението за всички моторни превозни средства по път III-8641 Пампорово – Смолян е временно преустановено в района на местността Райковски ливади при 4-ти км. Движението по направлението Пампорово – Смолян се осъществява по обходен маршрут: път III-864 Пампорово – Стойките – път III-866 Стойките – Смолян и обратно и през прохода Рожен.