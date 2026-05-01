Запали се комин на пицария в столичен мол, няма евакуирани хора

Пожар е избухнал преди обяд в комин на пицария в столичен търговски център на бул. "Черни връх". Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

На място веднага са насочени екипи на столичната пожарна и районът се обследва.

Не е имало задимяване в сградата и не се е наложила евакуация на хора, казаха от ведомството. Няма нищо притеснително, увериха от МВР.