Синдикален изкуствен интелект на КНСБ ще отговаря на въпроси относно условията на работа и доходите

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) представи днес синдикален изкуствен интелект (ИИ), чрез който ще могат да се задават въпроси и да се получават отговори относно условията на работа, доходите, колективното трудово договаряне, правата на работното място и др. Сайтът вече е наличен. Достъпът до него е безплатен. От КНСБ посочиха, че това е първият в Европа синдикален изкуствен интелект.

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов илюстрира работата на дигиталния синдикален консултант. Отправен беше следният въпрос „Днес е 1 май и аз съм на работа, какви са правата ми, ако работя на трудов договор?“. Последва отговор от ИИ с обяснения за трудовото законодателство и работата в празничен ден.

Считаме, че технологиите не са само за бизнеса и за администрацията, а и за защитата правата на работещите, и синдикалният ИИ е първа стъпка в тази посока, коментира пред журналисти Капитанов. В сайта могат да получават информация както работодателите, така и работниците и служителите, както и синдикалните представители, посочи още той.

Кръстихме го „Чавдар“, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров за синдикалния ИИ. С него поемаме отговорност не само да реагираме на дигиталните промени, но и активно да участваме в тяхното насочване в полза на интересите на работещите, коментира той.

Синдикалният ИИ консултант е реализиран по мярка „Социално партньорство“, в която КНСБ участва, посочи Цветан Спасов, ръководител на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Това е резултат от съвместните ни усилия да повишим защитата на работещите, каза той.

По отношение на дигиталните клубове МТСП реализира инвестиция по Плана за възстановяване и устойчивост на стойност над 200 млн. евро, информира Спасов. Целта е да се осигури достъп до дигиталните технологии във всяко населено място, като до момента сме изградили почти 1300 дигитални клуба в над 1100 населени места, поясни той.

Вицепрезидентът на КНСБ Даниела Алексиева обяви откриването на мрежа от 28 дигитални клуба, които синдикатът, в партньорство с няколко организации, е успял да изгради.