Продължават временните промени в движението на трамвайни линии 1, 7 и 27 по бул. „България“ в София

Във връзка с текущ ремонт на релсовия път по бул. „България“ (в участъка между бул. „Витоша“ и бул. „Тодор Каблешков“) продължава временната организация на движението на трамвайни линии 1, 7 и 27 от 08:00 ч. до 18:00 ч., съобщиха от Столичната община.

Трамвайна линия 1 не се движи вчера и няма да се движи и днес. Трамвайни линии 7 и 27 ще се движат по променен маршрут до ж.к. „Иван Вазов“ в часовете от 04:30 до 18:00 ч. След 18:00 ч. движението им се възстановява по обичайните маршрути. Разкрита е временна автобусна линия 7ТМ, която обслужва маршрута между Националния исторически музей и централната градска част, с основни спирки по бул. „България“, бул. „Витоша“ и бул. „Пенчо Славейков“.

Закрита е автобусна линия 304, а част от спирките в засегнатия участък няма да се обслужват.

От Общината съобщиха още, че във връзка с провеждане на футболна среща в столицата между ПФК ЦСКА и ПФК „Лудогорец 1945“ се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркингите пред Националния стадион „Васил Левски“, с изключение на автобусите и автомобилите, обслужващи мероприятието. Забраната важи от 16:00 до 20:00 ч. за 49 паркоместа.

