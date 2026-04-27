Лек автомобил се запали на централен булевард в Търговище

site.btaЛек автомобил се запали на централен булевард в Търговище
Лек автомобил се е запалил на бул. „Митрополит Андрей“ в центъра на Търговище. Инцидентът е станал в района на Младежкия дом в областния град, видя репортер на БТА.
На място се отзоваха служители от един екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Търговище, като потушиха пожара в автомобила. Докато пожарникарите работят, движението в участъка бе ограничено и се регулираше от екипи на сектор „Пътна полиция“ – Търговище.
При инцидента няма пострадали или загинали. Върху автомобила са нанесени значителни материални щети.
/БИ/
