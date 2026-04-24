НДК извършва вътрешна проверка на състоянието на съоръженията след инцидента с 14-годишното дете

Лилия Йорданова
БТА, София (24 април 2026) Дете е пострадало при инцидент пред сградата на Националния дворец на културата, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР. Детето е паднало от парапет и е транспортирано до болница за оказване на медицинска помощ, допълниха от МВР. Снимка: Нешо Миладинов/БТА (ПК)
София,  
24.04.2026 21:45
 (БТА)

Националният дворец на културата (НДК) извършва вътрешна проверка на състоянието на съоръженията и на всички приложими мерки за сигурност във връзка с инцидента, при който пострада 14-годишно момче. Това съобщиха от институцията в становище, изпратено до медиите.

Изразяваме искрената си съпричастност и подкрепа към него и неговото семейство в този тежък момент. НДК оказва пълно съдействие на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства около инцидента, пише в позицията на НДК.

Външните пространства на сградата са проектирани и се поддържат в съответствие с действащите нормативни изисквания, включително тези, свързани с пожарна безопасност и евакуация. Служителите на НДК, съвместно с органите на реда, осъществяват регулярен контрол в района и предприемат действия при установяване на рисково поведение. До приключване на проверките и експертните оценки не може да бъде направено заключение относно причините за инцидента, както и да бъдат потвърдени различни твърдения, разпространявани в публичното пространство, посочват от НДК.

Пострадалото момче е в изключително тежко състояние. То е в Детска противошокова зала в кома, с височинна травма, съобщиха от Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Николай Иванович Пирогов“ в София.

/МК/

