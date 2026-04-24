Съдия Георги Чолаков от ВАС отрече истинността на разпространени записи от разследване на медия

Лилия Йорданова
На снимката: Георги Чолаков от Върховния административен съд (ВАС). Снимка: Благой Кирилов/БТА (ЕВ)
София,  
24.04.2026 21:39
 (БТА)

Категорично заявявам, че никога не съм водил подобни разговори, съобщава бившият председател на Върховния административен съд (ВАС) съдия Георги Чолаков в позиция относно разпространени аудиозаписи от разследване на медия, изпратена от пресцентъра на съда до медиите.

Съвременните технологии, включително изкуствен интелект и цифров монтаж, позволяват създаването на фалшиво аудио съдържание, което може да бъде използвано за внушения и дезинформация, посочва Чолаков.

Ще съдействам изцяло на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства, като се надявам разследването да приключи в най-кратки срокове, добавя той в позицията си.

Съпредседателите на „Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев казаха на брифинг пред медиите по-рано днес, че са внесли сигнал в прокуратурата, свързан с разследване на медиа, в което се говори за записи на предполагаеми разговори между съдия Георги Чолаков, и „брокер по дела за решаване във ВАС за получаване на подкуп“. Чолаков да бъде разследван, като най-добре е самият той да разкаже дали е получавал, искал такъв подкуп, добави Ивайло Мирчев.

Към 22:17 на 24.04.2026

