Съдия Георги Чолаков от ВАС отрече истинността на разпространени записи от разследване на медия
Категорично заявявам, че никога не съм водил подобни разговори, съобщава бившият председател на Върховния административен съд (ВАС) съдия Георги Чолаков в позиция относно разпространени аудиозаписи от разследване на медия, изпратена от пресцентъра на съда до медиите.
Съвременните технологии, включително изкуствен интелект и цифров монтаж, позволяват създаването на фалшиво аудио съдържание, което може да бъде използвано за внушения и дезинформация, посочва Чолаков.
Ще съдействам изцяло на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства, като се надявам разследването да приключи в най-кратки срокове, добавя той в позицията си.
Съпредседателите на „Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев казаха на брифинг пред медиите по-рано днес, че са внесли сигнал в прокуратурата, свързан с разследване на медиа, в което се говори за записи на предполагаеми разговори между съдия Георги Чолаков, и „брокер по дела за решаване във ВАС за получаване на подкуп“. Чолаков да бъде разследван, като най-добре е самият той да разкаже дали е получавал, искал такъв подкуп, добави Ивайло Мирчев.
