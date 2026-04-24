Културата е гръбнакът на едно общество, каза зам.-кметът на Костинброд Александър Ненов при откриването на Международния фестивал „Шопски наниз“

Културата не е разход, културата е гръбнакът на едно общество, каза Александър Ненов - зам.-кмет на община Костинброд и директор на Международния фолклорен фестивал „Шопски наниз“ при откриването на 16-ото му издание.

Днес няма да говоря просто за фестивал, а за оцеляването на духа. Защото, едно е да правиш култура в спокойни времена, това е възможност. Друго е да правиш култура в кризи. Това е избор, каза Ненов.

Ние този избор го направихме в Костинброд през последните поне десет години, защото преминахме през Ковид пандемия, през бежанци от Сирия, през война в Украйна, през не мога да си спомня колко вече избори, през нестабилност и въпреки това, ние знаем, че културата не е разход, а тя е гръбнакът на едно общество, подчерта той.

През всичките тези години ние не спряхме да подкрепяме читалищата, нашите състави. Всички състави на територията на община Костинброд оборудвахме с нови носии, за всички дадохме средства да пътуват, за всички читалища - средства за ремонт и ще продължаваме да го правим, защото за нас е важно, каза Ненов.

Тук в Костинброд отново тупти сърцето на българщината, посочи той. През трите дни на фестивала участие ще вземат над 2000 участници, каза той.

Ненов благодари на състава от Салеми, Италия, които бяха на сцена тази вечер и групата от Сърбия, които се очаква да пристигнат през следващите дни на фестивала. Той благодари и на всички участници в конкурсната част на фестивала.

Екипът на журито е в състав Юлия Цанкова – председател и членове - Лиляна Галевска, Мария Лешкова, Кирил Апостолов и Емил Генов.

Тази година сред участниците в конкурсната част са вокална група „Камбанки“ от Народно читалище (НЧ) „Елин Пелин – 1896“ гр. Елин Пелин, група за автентичен фолклор „Шопчета“ от НЧ „Заря 1914“ гр. Костинброд, школа по народно пеене „Весела Порчева“ от гр. Перник, детско-юношески танцов състав „Шопска искра“ село Горни Богров, танцов клуб „Гайтани“ от гр. София и др.

Сред официалните гости на откриването бяха кметът на община Костинброд Трайко Младенов и председателят на Общинския съвет д-р Атанас Тенев.