Платих глобата си за неправилно паркиране в изборния ден, съобщи лидерът на „Прогресивна България" Румен Радев

Днес платих глобата си за неправилно паркиране в изборния ден, наложена от отдел „Пътна полиция" към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Вярвам, че пред Закона всички трябва да сме равни. Това написа във Фейсбук профила си лидерът на „Прогресивна България" Румен Радев.

В деня на изборите, 19 април, Румен Радев гласува в столичната гимназия по автотранспорт „Макгахан".