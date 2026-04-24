В Силистра отбелязаха 111-ата годишнина от геноцида над арменците в Османската империя

Венци и цветя бяха положени пред мемориала, напомнящ за масовото изтребление на арменци в Османската империя. Той е построен през 2005 г. в двора на арменската църква „Света Богородица" в Силистра, смятана за най-стария действащ арменски храм в България.

Пред паметта на жертвите на трагедията от 1915 г. се поклониха Доростолският митрополит Яков, зам.-кметът на общината Стилиян Стойчев, представители на политически и обществени организации.

Председателят на Църковното настоятелство на арменската църква Екатерина Тодорова заяви в словото си, че всяка година на тази дата се припомня началото на трагични събития за арменския народ, когато след арести и репресии срещу интелигенцията започват масови убийства и прогонване на арменци от родните им места. Тя посочи, че оцелелите търсят убежище в различни държави, включително България, която им е предоставила възможност за нов живот.

В рамките на събитието Сирухи Шейтанян от арменската общност в Силистра разказа семейни спомени, предавани през поколенията, свързани с първите години на заселване на арменци в региона. Тя посочи, че в разказите на баща ѝ се е повтаряла фразата: „Турци ни клаха, но турци ни спасиха“.

По думите ѝ, въпреки тежките исторически преживявания, днес съществуват добри отношения и приятелства между хора от различни общности. „Можем да простим, но не можем да забравим“, посочи Шейтанян.

В Силистра подобни събития за отдаване на почит са започнали в средата на 70-те години. Дотогава такива прояви са били забранени от властта като превантивна мярка срещу влошаване на отношенията с Турция, разказват потомците на жертви на геноцида.

Арменците са сред най-старите жители на Силистра. Според исторически свидетелства арменец е управлявал Силистра през 11 век - през 1016 година, стратег на Доростол (Силистра) е бил Джоджик, който е с армено-грузински произход. Това любопитно сведение от историята е публикувал силистренският историк Иван Занов в книгата си „Арменците в Силистра - минало и съвременност".