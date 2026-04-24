Община Лозница ще поеме дългосрочен дълг за реконструкция на водопроводната мрежа в с. Синя вода

Община Лозница да поеме дългосрочен дълг за реконструкция на водопроводната мрежа в с. Синя вода, реши на редовното си заседание Общинският съвет. Финансирането ще бъде осигурено чрез револвиращ кредит от фонд ФЛАГ ЕАД с цел покриване на разходите за данък добавена стойност (ДДС) по проекта, обясни заместник-кметът Мехмед Билялов.

Той посочи, че проектът се реализира по сключено споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рамките на инвестиционната програма за общински проекти. Общата му стойност възлиза на 3 157 022 евро без ДДС, като необходимите средства за обезпечаване на разходите за ДДС са в размер на 631 404 евро и подлежат на възстановяване от Националната агенция за приходите.

В изпълнението на проекта е предвидена етапност. Първият включва изграждане на основни водопроводни клонове и съоръженията към тях, както и част от разпределителната мрежа, а вторият – довършване на второстепенните клонове. Срокът за реализация на проекта е до 30 юни 2027 година.

Погасяването на кредита ще се извършва основно чрез възстановения ДДС по проекта, както и при необходимост със собствени средства на Общината. Максималният срок за погасяване е до 24 месеца, с възможност за предсрочно изплащане без допълнителни такси, заяви заместник-кметът. Той добави, че се очаква реализацията на проекта да подобри качеството на водоснабдяването, да намали загубите на вода и да повиши качеството на живот в населеното място.