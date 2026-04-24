Общинският съвет в Лозница оттегли предложението за закриване на базата за обучение в село Трапище към детската градина „Славейче“

Общинските съветници в Лозница оттеглиха точката от дневния ред за закриване на базата за обучение в село Трапище към детската градина „Славейче“. Решението беше взето в началото на редовното заседание на Общинския съвет.

Председателят на съвета Ибрахим Ахмедов обясни, че предложението е внесено от групата общински съветници от ДПС.

Ахмедов посочи, че в мотивите си вносителите посочват, че докладната записка, внесена от кмета Севгин Шукри за закриването на детската градина, е от изключителна обществена значимост и изисква по задълбочено разглеждане. Според общинските съветници към настоящия момент липсва яснота относно последиците за децата, родителите и персонала, както и нуждата от гарантиране на алтернативни места за обучение и работа.

Общинските съветници гласуваха единодушно точката да отпадне от дневния ред. Заседанието на Общинския съвет продължи с разглеждането на останалите осем докладни записки.