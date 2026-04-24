Зрелостници от две училища в Търговище се срещнаха с експерти от Здравната каса в рамките на кампанията „НЗОК за теб“

Служители на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) в Търговище се срещнаха със зрелостници от две училища в областния град в рамките на кампанията „НЗОК за теб“, която цели да подобри информираността на здравноосигурените граждани относно правата и задълженията им, съобщиха след срещите от екипа на РЗОК - Търговище.

С дванадесетокласниците от Професионалната гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии „Алеко Константинов” и Професионалната гимназия по земеделие в Търговище експертите на РЗОК коментираха въпроси, които засягат всички български граждани след навършване на пълнолетие.

Сред засегнатите теми е възникването на задължение всеки сам да плаща своите здравноосигурителни вноски в периода, когато все още не е студент или не работи. Обсъдени са също размерът на здравноосигурителната вноска, здравното осигуряване при студентите в редовна форма на обучение в България или чужбина, възможностите за избор и смяна на личен лекар. Младежите са запознати и с полагащите им се профилактични прегледи и дентални дейности, заплащани от бюджета на Здравната каса, условията за предоставянето на електронни административни услуги, активиране на мобилно приложение е-Здраве, издаване и използване на Европейска здравноосигурителна карта.

От екипа на РЗОК – Търговище посочиха, че учениците са проявили интерес към разискваните теми. Задавали са въпроси, относно отпускането на лекарствени продукти, заплащани от бюджета на НЗОК, какво поема НЗОК при лечение на онкоболни. Отправили са също въпроси, свързани със заплащането на осигуровки при работа на трудов договор. Особен интерес сред присъстващите е предизвикала темата за правата на здравноосигурените при пътуване или пребиваване в държави от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Швейцария, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

По-рано в рамките на кампанията „НЗОК за теб“ бяха проведени тематични срещи с жители на Омуртаг, Попово и отдалечените общини Опака и Антоново.