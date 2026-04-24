Студенти българисти от Атинския университет разгледаха архивите и обновения нюзрум на БТА

Студенти българисти от Атинския национален университет посетиха Българската телеграфна агенция (БТА), където разгледаха архивите и обновения нюзрум на агенцията. Групата беше посрещната от заместник-генералния директор на БТА Евгения Друмева, а директорът на дирекция „Архиви и справочна“ Десислава Севова ги запозна с дейността на звеното и ги разведе из различните отдели.

По време на визитата си в БТА студентите разгледаха архивохранилищата, читалнята, дигитализационния център, библиотеката и обновения нюзрум на агенцията. В края на обиколката част от тях изразиха интерес към възможностите за участие в стажантската програма на БТА.

Студентите са в България по програма „Еразъм+“, организирано от Филологическия факултет на Великотърновски университет, в която участват четири университета. Те са придружени от преподавателя Генчо Банев от департамента по руска филология и славистика към Атинския университет, както и доц. д-р Боряна Братанова, доц. д-р Полина Цончева и гл.ас. д-р Весела Тодорова от Великотърновския университет.

В групата са студенти от втори, трети и четвърти курс, които изучават руска филология и българистика. Част от тях изучават български език отскоро, а други вече го владеят на високо ниво, отбеляза Генчо Банев.

„Дойдохме по програма на Великотърновския университет, която е част от „Еразъм+“, организирана от Филологическия факултет с участието на доц. д-р Боряна Братанова, доц. д-р Полина Цончева и гл.ас. д-р Весела Тодорова“, каза Банев. По думите му, по-рано през деня групата е посетила и Дипломатическия институт към Министерството на външните работи.

Доц. д-р Боряна Братанова посочи, че програмата е смесена интензивна инициатива по „Еразъм+“ на тема „Езикови политики и международна дипломация“, с домакинство на Филологическия факултет на Великотърновския университет. Партньори са Атинският национален университет, Университетът в Крайова, Университетът „Гелишим“ в Истанбул и университет в Ел Джадида, Мароко. По думите, ѝ програмата е привлякла над 50 участници и включва виртуален и присъствен компонент. Присъствената част вече е приключила с интензивни лекции и семинари, посветени на многоезичието, глобализацията, мястото на малките езици и международните езикови политики в контекста на дипломацията.

Студентката Константина Ксиарху, която следва магистратура, отбеляза, че посещението е част от програма, свързана с дипломация и международни отношения. „Много ни е интересно да сме тук. Имам хубави спомени, защото вече сме се срещали с БТА в пресклуба на агенцията в Атина“, каза тя.

На 14 февруари, на празника Успение на свети Константин-Кирил Философ, беше открит Национален пресклуб на БТА в Атина. Тогава, студентите, които изучават български език в Атинския университет под ръководството на своя преподавател Генчо Банев, прочетоха похвално слово на Св. Климент Охридски към неговия учител Св. Кирил Философ на три езика и изпълниха песента "Хубава си, моя горо".