Общинският съвет в Крушари прие докладни записки, свързани с финансовата рамка на Общината
Редовно заседание провежда Общински съвет - Крушари. Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова, архив
Крушари,  
24.04.2026 16:37
 (БТА)
Общинският съвет в Крушари прие докладни записки, свързани с финансовата рамка на Общината. 

Съветниците одобриха предложение за разпределение на средствата от преходния остатък от 2025 г., които да бъдат разходвани през настоящата година, като одобриха и ред за определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетните отношения до приемането на бюджета на Община Крушари за 2026 г.

В дневния ред бе включено и прието решение за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2026 г. Бяха обсъдени и предложения за отдаване под наем на земеделски земи и маломерни имоти от Общинския поземлен фонд за стопанската 2026/2027 г.

Общинските съветници дадоха съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на сградата и имота на Народно читалище „Йордан Драгнев – 1894“ в село Крушари и да бъде дарен общински поземлен имот на храм „Свети великомъченик Димитър“. Общинският съвет прие да бъде отдаден под аренда чрез публичен търг земеделски имот в землището на село Александрия за създаване и отглеждане на трайни насаждения за срок от 30 години.

На заседанието бяха представени отчетите за разходваните средства за командировки на председателя на Общинския съвет Видин Каракашев и на кмета на общината Илхан Мюстеджеб за периода от 1 януари до 31 март 2026 г.

Съветниците приеха отчет за изпълнението на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината за 2025 г., както и доклад за дейността на народните читалища в община Крушари за същия отчетен период.

Към 16:47 на 24.04.2026 Новините от днес

24.04.2026 16:36 Официални актове и съобщения

Съветът за партньорство към ВСС обсъди функционирането на модул „Централизирано разпределение и електронна обработка на заповедни дела“, интегриран с ЕПЕП, както и необходимостта от изработване на единни правила за дистанционна работа на съдиите в ЕИСС

