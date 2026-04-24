Общинският съвет в Крушари прие докладни записки, свързани с финансовата рамка на Общината.

Съветниците одобриха предложение за разпределение на средствата от преходния остатък от 2025 г., които да бъдат разходвани през настоящата година, като одобриха и ред за определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетните отношения до приемането на бюджета на Община Крушари за 2026 г.

В дневния ред бе включено и прието решение за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2026 г. Бяха обсъдени и предложения за отдаване под наем на земеделски земи и маломерни имоти от Общинския поземлен фонд за стопанската 2026/2027 г.

Общинските съветници дадоха съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на сградата и имота на Народно читалище „Йордан Драгнев – 1894“ в село Крушари и да бъде дарен общински поземлен имот на храм „Свети великомъченик Димитър“. Общинският съвет прие да бъде отдаден под аренда чрез публичен търг земеделски имот в землището на село Александрия за създаване и отглеждане на трайни насаждения за срок от 30 години.

На заседанието бяха представени отчетите за разходваните средства за командировки на председателя на Общинския съвет Видин Каракашев и на кмета на общината Илхан Мюстеджеб за периода от 1 януари до 31 март 2026 г.

Съветниците приеха отчет за изпълнението на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината за 2025 г., както и доклад за дейността на народните читалища в община Крушари за същия отчетен период.