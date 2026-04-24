Асен Василев избра да стане депутат от Пловдив, а не от Хасково

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев съобщи във Фейсбук, че е избрал да стане депутат от Пловдив, а не от Хасково.

"Говорих с лидерите на „Демократична България“ – Атанас Атанасов и Божидар Божанов. „Да, България“ и ДСБ не са постигнали обща позиция кой от техните кандидати да влезе в парламента", написа Василев.

Съжалявам за това, защото това решение трябваше да бъде на нашите партньори от „Демократична България“. Не е моя работа като лидер на „Продължаваме промяната“ да избирам между техните кандидати, посочва той.

Като уважение към гласа на пловдивчани, които поставиха ПП-ДБ над ГЕРБ и ми гласуваха лично доверие с над 5000 преференции, избрах да стана депутат от Пловдив, съобщава Асен Василев.

Последните няколко дни станахме свидетели на грозни изказвания и нападки по този казус, коментира той във връзка с казуса с Манол Пейков. В „Продължаваме промяната“ винаги сме вярвали, че правилното и достойно поведение е това, демонстрирано от доцент Васил Пандов, допълва още Василев.

Асен Василев, който беше водач на две листи на "Продължаваме промяната-Демократична България" в Хасково и в Пловдив град, трябваше да избере от кой многомандатен район да влезе в парламента. В Пловдив ПП-ДБ печели два мандата и освен Василев, в парламента влиза и Чило Попов, който пренарежда листата с преференции. Така третият в листата - Манол Пейков, остава извън 52-рото Народно събрание. В Хасково ПП-ДБ спечели един мандат и се очаква да влезе следващият в листата - Владислав Панев.